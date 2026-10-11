Tekin, HÜDA PAR Siirt İl Başkanlığına yeniden seçildi, kongrede Ramanlı konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekin, HÜDA PAR Siirt İl Başkanlığına yeniden seçildi, kongrede Ramanlı konuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekin, HÜDA PAR Siirt İl Başkanlığına yeniden seçildi, kongrede Ramanlı konuştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, partisinin Siirt İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede Abdülhakim Tekin yeniden il başkanı seçildi; Ramanlı, halkın sorunlarını Meclis gündemine taşıdıklarını söyledi.

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, partisinin Siirt İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Ramanlı, genel merkez, il, ilçe ve belde teşkilatları aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında var olmaya ve milletin yanında bulunmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Halkın sorunlarını hükümetin ve Meclisin gündemine taşımaya çalıştıklarını belirten Ramanlı, "2023 seçimlerinde dört milletvekiliyle Mecliste yer aldık. O günden bugüne pek çok konuya temas ettik. Bunu sadece dile getirerek, gündeme taşıyarak ve şikayet ederek yapmadık. Milletvekilliği sorumluluğunun gereği olarak kanun tekliflerimizle Meclisin gündemine katılmak istedik ve bunu da devam ettiriyoruz. Memleketimize dair her ne ihtiyaç ve talep varsa HÜDA PAR'ın ona dair bir sözü vardır. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.

Seçime kadar her siyasi parti gibi temsil güçlerini artırmak ve sandıktan en yüksek oyu alabilmek için meşru dairede rekabet edeceklerini ifade eden Ramanlı, şöyle konuştu:

"Ama o rekabetimiz sandıklar kapanıncaya kadardır. Sandık kapandıktan sonra, eğer vazife bize düşerse en iyi şekilde hizmet etmekle mükellefiz. Yok eğer vazifeyi milletimiz başkasına devrederse o zaman rekabet defteri kapanır, muavenet dönemi başlar, yani yardımlaşma dönemi başlar. Kim memleketimiz ve milletimiz adına yetki alıp hizmet ederse yaptığı her işte HÜDA PAR'ı yanında bulacaktır, bugün de bulmaktadır. Ancak yanlış yaptığında da HÜDA PAR'ı yanında görmeyi ummasın diyoruz."

HÜDA PAR Siirt İl Başkanı Abdülhakim Tekin de bugüne kadar yaptıkları çalışmalara ilişkin bir konuşma yaptı.

Tek liste ile gidilen seçimde Tekin yeniden il başkanı seçildi.

Kongreye, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şah Gültekin ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
MilletvekiliPolitikaBatmanGüncelSiirtSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Manisa’da katliam gibi kaza Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı Manisa’da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Bankalar kesenin ağzını açtı Emekliye 35 bin TL Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL
Rus teknoloji devi İHA’larla vuruldu Faaliyetler tamamen durdu Rus teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Faaliyetler tamamen durdu
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:11
Beşiktaş-Kocaelispor maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-Kocaelispor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
17:45
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
17:30
İlk kez milli takıma seçilmişti Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 18:58:38. #7.12#
SON DAKİKA: Tekin, HÜDA PAR Siirt İl Başkanlığına yeniden seçildi, kongrede Ramanlı konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei