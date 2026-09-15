Tekin, Sudanlı mevkidaşıyla görüştü; eğitimde mutabakat zaptı hazırlanacak - Son Dakika
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Tekin, Sudanlı mevkidaşıyla görüştü; eğitimde mutabakat zaptı hazırlanacak

Tekin, Sudanlı mevkidaşıyla görüştü; eğitimde mutabakat zaptı hazırlanacak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sudan Eğitim Bakanı Tuhami El-Zain Hajar ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede mesleki ve teknik eğitim, öğretmen eğitimi ve Türkçe kursları gibi konularda destek ile iki ülke arasında eğitim ilişkilerini hukuki zemine oturtacak mutabakat zaptı ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sudan Eğitim Bakanı Tuhami El-Zain Hajar ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tekin'in, Hajar ve beraberindeki heyetle görüşmesi Bakanlık'ta gerçekleşti.

Türkiye ile Sudan'ın iki dost ve kardeş ülke olduğunu belirten Tekin, Sudan'ın 2017'de FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devriyle ilgili gösterdiği hassasiyet için Hajar'a teşekkür etti.

Tekin, Sudan heyetinin gündeme getirdiği mesleki ve teknik eğitim, öğretmen eğitimi, dijital altyapının yeniden inşa edilmesi, Sudan Dil Merkezi'nde Türkçe kurslarının açılması gibi konularda destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Bakan Tekin, iki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin hukuki zemine oturtulacağı bir mutabakat zaptının da hazırlanacağını aktardı.

Sudan Eğitim Bakanı Hajar da Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübesinden yararlanmak istediklerine işaret ederek, Sudanlı öğretmenlerin Türkiye'de elektronik platformlar üzerinde eğitim görmelerini istediklerini, öğretmenlerin Türkçe eğitimi almasını ve Sudan'da Türkçe öğretilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekin, Sudanlı mevkidaşıyla görüştü; eğitimde mutabakat zaptı hazırlanacak - Son Dakika

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