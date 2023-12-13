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Tekin Uğurlu Cinayeti Sanıklarına Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Tekin Uğurlu Cinayeti Sanıklarına Müebbet Hapis Cezası

PENDİK'te boş arazide 5 yıl sonra cesedine ulaşılan işinsanı Tekin Uğurlu cinayetiyle ilgili sanıklar Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit'e müebbet hapis cezası verildi. Duruşma çıkışında Tekin Uğurlu'nun yakınları, Melikşah Kalkan'ın avukatı Barış Kalkan'a saldırdı. Saldırı sonrasında avukat Barış Kalkan yaralanırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.12.2023 - 16:25,
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? PENDİK'te boş arazide 5 yıl sonra cesedine ulaşılan işinsanı Tekin Uğurlu cinayetiyle ilgili sanıklar Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit'e müebbet hapis cezası verildi.

Duruşma çıkışında Tekin Uğurlu'nun yakınları, Melikşah Kalkan'ın avukatı Barış Kalkan'a saldırdı. Saldırı sonrasında avukat Barış Kalkan yaralanırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşinsanı Tekin Uğurlu 2018 yılında kaybolduktan sonra 2022 yılında cesedi bulunmuştu. Cesedin bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit hakkında müebbet hapis cezası istenmişti. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit cezaevinden getirildi. Duruşma salonunda Tekin Uğurlu'nun yakınları ve avukatları hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit'in müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

DURUŞMA SONRASI AVUKATA SALDIRI

Duruşma sonrasında Melikşah Kalkan'ın avukatı Barış Kalkan'a Tekin Uğurlu'nun yakınları saldırdı. Güvenlik ve polislerin araya girmesi sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı sonrasında Barış Kalkan yaralanırken, diğer avukatlar Melike Dişli Kalkan ve Mehmet Çimen hafif şekilde yaralandı.

'ADALETİN TECELLİ ETTİĞİ YER OLAN ADLİYE KORİDORLARINDA KASTEN YARALADIKLARIö

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılığa ifade veren şüpheliler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği şüpheliler Adem Uğurlu, Koray Uğurlu, Salih Uğurlu ve Nurettin Uğurlu tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Hakimlik tutuklama gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı, 'Kamu görevini ifa etmek üzere bulunan avukatlar Barış Kalkan, Melike Dişli Kalkan ve Mehmet Çimen'in kasten yaralanmaları olayıyla ilgili yürütülmekte olan adli soruşturmaya esas olmak üzere; şüphelilerin iştirak iradesiyle hareket ederek kamu görevini ifa etmekte olan müşteki avukatları adaletin tecelli ettiği yer olan adliye koridorlarında kasten yaraladıkları, şüphelilerin bu eylemleri neticesinde avukat Barış Kalkan'ın vücudunda ayrıca kemik kırığı oluştu" ifadeleri yer aldı. Adem Uğurlu, Koray Uğurlu, Salih Uğurlu ve Nurettin Uğurlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekin Uğurlu Cinayeti Sanıklarına Müebbet Hapis Cezası
Kaynak: DHA
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