Tekirdağ 2026 Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ 2026 Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

22.07.2026 09:56
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Tekirdağ'da 2026 yılının 2. dönem il koordinasyon toplantısı Vali Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 2. Dönem Toplantısı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Tekirdağ'da devam eden ve yatırım programında yer alan DSİ projeleri hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Kentte yürütülen kamu yatırımları değerlendirildi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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