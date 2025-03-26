Tekirdağ Barosu'ndan Hukuk Protestosu: 'Hak, Hukuk, Adalet' Yürüyüşü - Son Dakika
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Tekirdağ Barosu'ndan Hukuk Protestosu: 'Hak, Hukuk, Adalet' Yürüyüşü

Tekirdağ Barosu, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı vurgusuyla İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulunun görevden alınmasını protesto etmek amacıyla 'Hak, Hukuk, Adalet' yürüyüşü düzenledi. Baro başkanı, hukuksuzluklara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.

26.03.2025 23:58  Güncelleme: 00:27
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(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Barosu, İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulunun görevden alınması ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gibi son günlerde hukuk alanında yaşanan kararları protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Tekirdağ Barosu, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, seçmen iradesinin yok sayıldığını ve Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının idari ve keyfi kararlarla kısıtlandığını belirterek, İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulunun görevinden alındığı süreçte, hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve güçlü savunma vurgusuyla Çorlu'da "Hak, Hukuk, Adalet" yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün konuşmasında baroları hukukun üstünlüğünün teminatı olduğunu vurgulayarak İstanbul Barosu'na yönelik açılan davayı sert bir dille eleştirdi. Gürcün, "Savunmanın asli unsuru olan barolar asla susturulamaz!" diyerek, yargı bağımsızlığını tehdit eden her türlü müdahaleye karşı olduklarını ifade etti.

Gürcün, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını "tarihe kara bir leke olarak geçmiştir" sözleriyle nitelendirerek, alınan kararın yalnızca İstanbul Barosu'nu değil, tüm baroları ve vatandaşların hak arama özgürlüğünü tehdit ettiğini belirtti. "Seçimle gelen, seçimle gitmelidir!" diyen Baro Başkanımız Gürcün, demokratik ilkelere ve savunmanın bağımsızlığına zarar veren keyfi müdahalelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, son dönemde belediye başkanları, gazeteciler ve avukatlara yönelik gözaltı ve tutuklama kararlarına da değinerek bu süreçlerin millet iradesine müdahale anlamına geldiğini ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini söyledi. Gürcün, "Tekirdağ Barosu olarak hukuksuzluklara karşı sessiz kalmayacak, bağımsız barolar ve adalet mücadelesini sürdüreceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Çok sayıda meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşen yürüyüş ve basın açıklamasının ardından Atatürk Meydanı'nda bir oturma eylemi yapıldı. Çorlulular, yürüyüşe ve oturma eylemine alkışlarla büyük destek verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Barosu'ndan Hukuk Protestosu: 'Hak, Hukuk, Adalet' Yürüyüşü - Son Dakika

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