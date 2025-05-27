Tekirdağ Belediyesi'nden Gençlere Geleceğin Meslekleri İçin Eğitim Projesi - Son Dakika
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Tekirdağ Belediyesi'nden Gençlere Geleceğin Meslekleri İçin Eğitim Projesi

27.05.2025 14:22
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, gençlerin iş gücü piyasasına uyumunu sağlamak amacıyla 'Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekle' projesi kapsamında İzmir'de eğitici eğitim programı düzenledi. Programda, yapay zeka, dijital pazarlama ve veri analizi gibi yükselen meslekler için eğitim verildi.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hızla değişen iş gücü piyasalarına uyumunu hedefleyen "Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekle" projesi kapsamında 20-22 Mayıs günlerinde İzmir'de düzenlenen "Eğitici Eğitimi" programına katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde ve Avrupa Birliği finansman desteğiyle hayata geçirilen "Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekle" projesi, Türkiye genelinde 45 ilde uygulanıyor. Programın temel amacını; gençleri yapay zeka, dijital pazarlama, yazılım geliştirme, veri analizi, dijital tasarım ve e-ticaret gibi yükselen meslek alanlarına hazırlamak oluşturuyor.

İzmir'de düzenlenen "Eğitici Eğitimi" sürecinde, katılımcı eğitmenlere yalnızca teknik içerikler değil, eğitici rolleriyle ilgili kritik bilgiler de aktarıldı. Andragojik ve pedagojik yaklaşımlar, toplumsal cinsiyet eşitliği, güvenli öğrenme ortamları ve öğrenme yönetim sistemleri gibi başlıklar uzmanlar tarafından ele alındı.

Eğitimlerde ayrıca çocuk ve yetişkin eğitiminde koruma ilkeleri, katılımcılığı artırma yöntemleri ve etkili soru sorma teknikleri gibi içeriklere de yer verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen eğitime, Proje Koordinatörü Sosyolog Nesrin Ertuğrul, Eğitmen Dr. Hamit Can ve Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Yüncü Ayar katıldı.

Program kapsamında şu üç odak kişi sorumluluğu öne çıktı:

"-Toplumsal Cinsiyet Odak Kişisi: Eğitim faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmek ve bu farkındalığı artırmak.

-Koruma ve Güvenli Ortam Odak Kişisi: Eğitimlerin güvenli, kapsayıcı ve destekleyici ortamlarda gerçekleştirilmesini sağlamak, risk durumlarında müdahale mekanizmalarını koordine etmek.

-Eğitim Formasyonu Odak Kişisi: Eğitmenlerin pedagojik becerilerini geliştirmek, eğitim içeriklerini değerlendirmek ve yeni eğitmenlere rehberlik etmek."

Eğitim programı sonunda Tekirdağlı eğitmenlerin, çocuklara ve gençlere çağın ihtiyaçlarına uygun beceriler kazandırması, böylece onları geleceğin mesleklerine hazırlaması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Belediyesi'nden Gençlere Geleceğin Meslekleri İçin Eğitim Projesi - Son Dakika

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