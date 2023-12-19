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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı NKÜ Rektörünü ziyaret etti - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı NKÜ Rektörünü ziyaret etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti. Albayrak ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti. Şahin, üniversitedeki faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi. Albayrak da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı NKÜ Rektörünü ziyaret etti
19.12.2023 - 14:13,  Güncelleme: 14:15
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Albayrak ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Şahin, üniversitede faaliyetler ve yürütülen projeler konusunda Albayrak'a bilgi verdi.

Albayrak da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çorlu'da meydanlar yılbaşı için süslendi

Çorlu Belediyesi Cumhuriyet ve Atatürk Meydanlarını süsledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşların yeni yılın coşkusunu yaşayabilmeleri amacıyla meydanlar ve caddelerin ışık ve yılbaşı figürleriyle süslendiğini söyledi.

Vatandaşlara yeni yıl coşkusunu en iyi şekilde yaşatmak için hazırlık yaptıklarını aktaran Tunçcan, "Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yılbaşı için hazırlanan süslemeler vatandaşlarımızın beğenisini kazandı. Çorlu Belediyesi olarak halkımızın yeni yılını şimdiden kutluyor, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz."ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güler'den kermes ziyareti

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde rehabilite edilen vatandaşların hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu kermesi gezdi.

Bir alışveriş merkezi içerisinde açılan kermeste yer alan ürünleri inceleyen Güler, yapılan çalışmalar ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Güler, burada yaptığı konuşmada, "Hastalarımızın rehabilitasyon çalışmalarını yürütmek son derece önemli. Kermeste, birbirinden güzel ve özenle hazırlanmış el sanatları ürünleri ile yapılan resimler yer alıyor. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum."dedi.

Kaynak: AA
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