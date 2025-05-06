Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer: "Tekirdağ Su Sıkıntısı Olan Bir İl, Buna Çözüm Üretme Adına Projelerimiz Var"

(TEKİRDAĞ)- Süleymanpaşa ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Tekirdağ su sıkıntısı olan bir il. Bizim barajlara ihtiyacımız var. Tekirdağ vergi ödemede en üst sıralarda ama iş yatırıma gelince üst sıralarda yer alamıyoruz. Bunu da siyaset için söylemiyorum, hizmet için söylüyorum. Bu anlamda TESKİ'yi güçlendirmeye devam ediyoruz. Su sıkıntısına çözüm üretme adına projelerimiz var. Şu an deniz suyunu arıtmaya çalışıyoruz. Geleceğimiz için bu çalışmaları yapmak bizim görevimiz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Katılımın yoğun olduğu toplantıda Başkan Yüceer, yeni dönemde hayata geçirilecek projelerden devam eden yatırımlara kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. Yüceer, şunları söyledi:

"Bütün ilçelerde muhtarlarımızın bize yaşanan sorunları iletmesine, sizlerin önerilerine katkılarına gerçekten çok kıymet veriyoruz. Sizler mahallenizin gözü kulağısınız, sizlerle birlikte bu kenti birlikte dönüştüreceğiz. Artık enerji çok yüksek maliyeti. Haklı mıyım? Kendi enerjimizi kendimiz üretelim dedik. GES'lere ve RES'lere ağırlık verdik. Hizmet binalarımızın üzerine, bulduğumuz her alana hem güneş hem rüzgar enerjisini kullanma noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunu yaptığımızda kendi enerjimizin tamamını kendimiz üreten bir büyükşehir olmanın gururunu yaşayacağız. Bu niçin önemli? Bu bir, tasarruf için önemli. İki, çevre için çok önemli."

Başkan Yüceer, toplantının açılışında TESKİ'ye kazandırılan 226 hizmet aracının detaylarını paylaştı. Araçların tamamının Büyükşehir'e temin edildiğini belirten Yüceer, şöyle devam etti:

"Kiralama dönemi kapandı. Artık kendi araçlarımızla, kendi gücümüzle, kendi kaynaklarımızla hizmet üretiyoruz. Bu sadece bir tasarruf değil; aynı zamanda hız, etkinlik ve kalitedir. TESKİ'nin vereceği hizmetleri daha hızlı, daha etkin, daha güzel bir şekilde sunabilmesi adına bu araçlara ihtiyacımız vardı. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Tekirdağımız için var gücümüzle çalışıyoruz. 155'i TESKİ'ye olmak üzere toplamda 233 yeni aracı Büyükşehir Belediyemizin filosuna kazandırarak hizmet kapasitemizi önemli ölçüde artırdık. Güçlenen araç filomuz ve özveriyle çalışan personelimizle, 11 ilçemizin tamamında tüm hemşehrilerimizin hizmetindeyiz.

"Tekirdağ su fakiri, su sıkıntısı olan bir il"

Tekirdağ su fakiri, su sıkıntısı olan bir il. Bizim barajlara ihtiyacımız var. Tekirdağ'ın da diğer illere yapıldığı gibi baraja ihtiyacımız var. Tekirdağ vergi ödemede en üst sıralarda ama iş yatırıma gelince üst sıralarda yer alamıyoruz. Bunu da siyaset için söylemiyorum, hizmet için söylüyorum. Yapan herkesten Allah razı olsun. Bu anlamda TESKİ'yi güçlendirmeye devam ediyoruz. Su sıkıntısına çözüm üretme adına projelerimiz var. Şu an deniz suyunu arıtmaya çalışıyoruz. Geleceğimiz için bu çalışmaları yapmak bizim görevimiz.

Göreve geldikten sonra öncelikli olarak iki yeni daire başkanlığını hayata geçirdiklerini dile getiren Yüceer, "Muhtarlık İşleri ve Mezarlıklar Daire Başkanlıkları'nı kurduk. Çünkü muhtarlarımızın tek bir yerden çözüm alabilmesi gerekiyor. Bunu sağlayacak yapıyı oluşturduk. Mezarlık hizmetlerinde de aynı şekilde standardı yükseltiyoruz" dedi.

Tekirdağ sahiline yönelik projeler de toplantının gündeminde yer aldı. Başkan Yüceer, "Tekirdağ sahili sadece Süleymanpaşa'nın değil, tüm ilin sahilidir. Hafta sonu her ilçeden gelen vatandaşlarımız burada vakit geçiriyor. Sahil düzenleme projemiz hazır, hayata geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Değerli muhtarlarım. Gerekli çalışmayı yaptık. Bu yılın bitiminde on tane mavi bayraklı plaja sahip bir Tekirdağ hedefimiz var. Bu büyük gurur. Tabii açmak kolay. Mavi bayrak almak kolay. Ama onu sürdürebilmek önemli olan kaybetmek istemiyoruz o kazandığımız bayrakları. O yüzden de gerçekten bu konuda duyarlılığımızı hassasiyetimizi artıracağız. İnşallah tüm plajlarımızı gerçekten sağlıklı, güvenli bir şekilde hemşehrilerimizin hizmetini sunacağız" diye konuştu.

Toplantıda 11 ilçeye yayılan projeler de tek tek ele alındı. Kreş, gençlik yaşam merkezi, park, yurt, aşevi, tarımsal destek ve kadın kooperatifleri gibi geniş bir yelpazede yatırım planları paylaşıldı. Başkan Yüceer, "Tekirdağ bir yandan üreten çiftçisiyle tarım şehri, bir yandan güçlü sanayisiyle ekonomi şehri, diğer yandan doğal ve tarihi zenginliğiyle turizm şehri olacak" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Yüceer, "Biz hizmette eşitliği, kapsayıcılığı ve ortak aklı benimsiyoruz. Mahalle ayrımı yapmadan, siyasi görüşe bakmadan tüm Tekirdağ'a aynı samimiyetle, aynı kararlılıkla yaklaşıyoruz. Çünkü bizim için asıl mesele hizmettir, Tekirdağlının yaşam kalitesidir" dedi.

Deprem ve su krizine karşı tedbirler artıyor

Afet öncesi hazırlıklar kapsamında yeni itfaiye istasyonları kurulduğu, Afet Koordinasyon Merkezi'nin planlandığı, kentsel dönüşüm çalışmaları için TEKDAŞ A.Ş'nin kurulduğu, uzlaşma ofisinin açıldığı, bina taramalarının yapıldığı ve su sıkıntısına karşı deniz suyu arıtma gibi alternatiflerin değerlendirildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in yapılan proje ve çalışmalarla ilgili konuşmasının ardından muhtarlar tek tek söz aldı ve mahalleleri ile ilgili talepleri ilettiler ve yapılması gereken çalışmalar konusundan açıklamalarda bulundular. Karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantının ardından Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen Yüceer, basın mensupları ile şehrin gündemini değerlendirdi, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ve projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Basın mensuplarının toplumda önemli bir görev üstlendiklerini dile getiren Yüceer, "Toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında siz değerli basın mensuplarımızın üstlendiği sorumluluk çok kıymetli. Gösterdiğiniz özveri için teşekkür ediyor, üstlendiğiniz bu zor ve meşakkatli görevde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.