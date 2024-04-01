CHP adayı Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Candan Yüceer kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Candan Yüceer 313 bin 135, AK Parti adayı Cüneyt Yüksel 222 bin 186 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 95,75 )

Yüceer'in öz geçmişi

Candan Yüceer 1973'te Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Yüceer, çeşitli şehirlerde hekimlik yaptı. Yüceer, 24, 25, 26. ve 27. dönemlerde CHP Tekirdağ Milletvekili olarak görev aldı.

Yüceer, evli ve 2 çocuk annesi.