Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vidanjörle Çorlu Deresi'ne atık bırakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, belediyeye ait su ve kanalizasyon idaresinin adı yazılı vidanjörle Çorlu Deresi'ne atık bırakılmasıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, görüntülerin ihbar kabul edildiği belirtildi.

Aracın hizmet alımı yapılan şirkete ait olduğu ifade edilirken açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belediyemiz mülkiyetinde olmayan bir kanal temizlik aracının Sağlık Mahallesi civarında tank temizliği yaptığı tespit edilmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından hizmet alımı yoluyla dışarıdan kiralanan araç yüklenici firmaya aittir.

İlgili firma ve firma çalışanı hakkında tüm yasal işlemler derhal yapılmıştır. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tutanakları ile belediyemizce tutulan tutanaklar da aynı mahiyettedir. Yapılan işlemlerle ilgili neticeden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de ülke genelinde doğa savunucusu ve çevre mücadeleleri konusundaki duyarlılığının kamuoyunca bilindiğini belirtti.

Sorumluluk alanında en ufak bir ihmale tahammülünün olmadığını aktaran Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm çalışmalarımızın başına doğa savunusunu, çevre temizliğini ve sürdürülebilir yaşamı koymuş kurumsal bir yapıya sahibiz. Bu bağlamda bahsi geçen olayda kusuru veya ihmali bulunanlar hakkında tüm yasal işlemler yapılacaktır. Kalbi, Tekirdağ'ın yeşili ve mavisiyle atan hemşerilerimizin gönlü rahat olsun. Temiz bir Ergene için bugüne dek çok emek verdik, hiçbir emeğimizin kaybolmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TESKİ'ye ait aracın Ergene ilçesinde dereye atık boşalttığını gören mahalle sakinleri, yetkilileri arayarak ihbarda bulunmuş, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri atığın bırakıldığı bölgede inceleme yaparak, dereden numune almıştı. Belediyeye ait aracın dereye atık su boşaltmasını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.