Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclisi, protestolar nedeniyle 13 Kasım'a ertelendi - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclisi, protestolar nedeniyle 13 Kasım'a ertelendi

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclisi, protestolar nedeniyle 13 Kasım\'a ertelendi
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Yeni Parti meclis üyeleri, Başkan Candan Yüceer'in Yeni Parti'den istifasını protesto ederek kasım ayı olağan meclis toplantısına katılmadı; CHP'liler de salonu terk etti. Toplantı yeter sayısına ulaşılamayınca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclisi 13 Kasım'a ertelendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'den istifa etmesinin ardından belediyenin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Yeni Parti ve CHP'li meclis üyeleri protesto amacıyla toplantıya katılmayınca ertelendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, geçen cumartesi günü Yeni Parti'den istifa etti. Yeni Parti Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Sabri Yüce ile belediye meclis üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde bugün basın açıklaması yaptı. Yüce, "Tekirdağ halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmak bizim sorumluluğumuzdur. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Candan Yüceer'in partimizden istifa etmesini de bu sorumlulukla değerlendiriyoruz. Herkesin siyasi tercihini değiştirme hakkı vardır. Bununla birlikte, seçilmiş bir belediye başkanının aldığı kararlar, kendisine güvenerek oy veren hemşehrilerimizi de yakından ilgilendirir. Sayın Yüceer, birkaç hafta önce kurultay delegeliğinden kendi isteğiyle feragat etmiş, kararını partimizin bütünlüğünü gözeterek aldığını ifade etmişti. Biz de bu yaklaşımını olumlu karşılamıştık. Partimizin bütünlüğüne önem verdiğini söylemesinin hemen ardından aldığı istifa kararını, o günkü açıklamasıyla çelişkili buluyoruz. Birlikte siyaset yaptığı yol arkadaşlarına karşı taşıdığı sorumluluk açısından da bu kararı doğru bulmuyoruz" dedi. Yüce, bugün yapılacak belediye meclisine de katılmama kararı aldıklarını söyledi.

CHP'LİLER DE MECLİSİ TERK ETTİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına katılmayan Yeni Parti'nin ardından CHP'li üyeler de salonu terk etti.

CHP Grup Sözcüsü Varol Türel meclis salonunda, "2024 yerel seçimlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP adayı olarak seçilen Candan Yüceer, kendisine bu görevi emanet eden partimizden istifa ederek, başka bir partiye üye olmuştu. Biz CHP'li Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri bu durumu protesto ederek asırlık çınarımızın kuruluş yıl dönümü gününe denk gelen 9 Eylül 2026 günü kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşmış, seçmenin iradesine sahip çıkmak adına o günkü meclis toplantısına katılmamıştık. Aradan iki ay geçmeden yeni üye olduğu siyasi partiden de istifa etmesi süreci daha da düşündürücü kılmıştır. Bir siyasi partinin oylarıyla seçilip makama oturduktan sonra başka partiye geçmek, ardından iki ayda bir daha istifa etmek nasıl bir siyasi anlayıştır? Seçim özgür iradedir; ama seçilmiş olmak, seçmene karşı sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Sayın Yüceer, 9 Eylül'de meclis salonunda CHP'li boş sandalyeleri göstererek, bize eleştiri yöneltmiş, Tekirdağ'ın sorunlarının siyasi hesaplara kurban edilemeyeceğini söylemişti. Biz CHP'li meclis üyeleri olarak hiçbir şey olmamış gibi el kaldırıp indiren bir anlayışın parçası olmayacağız. İtirazımız Tekirdağ'a ya da belediye hizmetlerine değil; seçmenin verdiği siyasi yetkinin yok sayılmasına. Biz CHP'nin amblemiyle, programıyla ve değerleriyle seçildik. Bize oy veren vatandaşların iradesini temsil ediyoruz. Bu nedenle bugünkü toplantıya katılmayarak tepkimizi bir kez daha ortaya koyuyoruz. Bu bir kişisel hesaplaşma değil, siyasi etik ve seçmen iradesine sahip çıkma meselesidir. Makamlar geçicidir, ilkeler kalıcıdır" açıklamasında bulundu.

Açıklamanın ardından CHP'li meclis üyeleri salonu terk etti. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner'in yaptığı yoklamada toplantı yeter sayısına ulaşılamadı. Bunun üzerine meclis toplantısı 13 Kasım'a ertelendi.

Kaynak: DHA
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