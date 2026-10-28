Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meme kanseri için üç noktada eğitim düzenledi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, meme kanserine karşı toplumsal duyarlılığı artırmak ve erken teşhis konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla üç noktada eğitim ve bilgilendirme programları düzenledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi, Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi VIP Salonu'nda gerçekleştirdiği etkinliklerle meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen programlarda meme kanserine karşı bilinçlenmenin, düzenli sağlık kontrollerinin ve hastalığın psikolojik etkilerine yönelik doğru yaklaşımın önemine işaret edildi.

ERKEN TEŞHİS VE PSİKOLOJİK DESTEK VURGUSU

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Pembe Farkındalık" etkinliğinde, psikolog Ezgi Özen ve genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Fatih Mutlu, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve hastalığın psikolojik etkilerine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Kadın sağlığını fiziksel ve psikolojik boyutlarıyla ele alan etkinlik, hastalığa karşı bilinçli yaklaşımın önemini vurguladı.

Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen "Meme Kanseri Farkındalık Buluşması"nda ise uzman Dr. Shute Alia Dae ile uzman klinik psikolog ve çocuk gelişimci Sude Çakır Deniz, meme kanseri konusunda farkındalığın artırılması ve erken teşhisin önemi üzerine bilgiler paylaştı. Program ile kadınların sağlık konusunda bilinçlenmelerini ve düzenli kontrollerin önemini anlamaları hedeflendi.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE FARKINDALIK EĞİTİMİ

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik de bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi VIP Salonu'nda düzenlenen eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin, düzenli sağlık kontrollerinin ve hastalığa karşı bilinçli yaklaşımın önemi ele alındı.