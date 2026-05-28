Tekirdağ'da kurban kesim hizmetleri sürüyor

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve hijyenik koşullarda yerine getirebilmeleri amacıyla mezbahalarda kesim hizmetlerini sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren modern tesislerde, bayramın ilk günü sabah saatlerinde başlayan kurban mesaisi ikinci günde de yoğun şekilde devam ediyor. Çorlu, Şarköy ve Çerkezköy mezbahalarında saat 08.00 itibarıyla başlayan kesim hizmeti, akşam 18.30'a kadar sürecek.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayramın üçüncü gününde de vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

RANDEVU SİSTEMİYLE DÜZENLİ HİZMET

Bayram öncesinde yapılan hazırlıklar kapsamında mezbahalarda hijyen, düzen ve güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla randevu sistemi uygulanıyor. Belirlenen banka hesaplarına ücretlerini yatıran vatandaşlar, kendilerine bildirilen saatlerde sıra beklemeden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Mezbahalarda nakit ödeme kabul edilmiyor.

KESİM ÜCRETLERİ KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENDİ

Kurban kesim ücretleri ise kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Kurban Komisyonları tarafından belirlendi. Buna göre küçükbaş kurban kesim ücreti bin TL, büyükbaş kurban kesim ücreti ise 7 bin TL olarak uygulanıyor.

SOĞUK HAVA DEPOSU HİZMETİ ÜCRETSİZ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ayrıca kurban kesim hizmeti alan vatandaşlara yönelik ücretsiz soğuk hava deposu hizmeti de sunuyor. Talep edilmesi halinde etler, karkas tesliminden önce bir gün süreyle ücretsiz olarak muhafaza edilebiliyor.

RESMİ KESİM ALANLARI İÇİN UYARI

Öte yandan, çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla vatandaşların kurban kesimlerini yalnızca belirlenen resmi alanlarda gerçekleştirmeleri gerektiği, uygun olmayan alanlarda yapılan kesimlere ise idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

