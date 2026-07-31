Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nden 11 ilçede "deprem farkındalık" etkinliği

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 9 Ağustos 1912 Mürefte ve 17 Ağustos 1999 Marmara depremlerinin yıl dönümleri dolayısıyla ağustos ayı boyunca 11 ilçede "deprem farkındalık etkinlikleri" düzenleyecek. Deprem Simülasyon TIR'ı ile gerçekleştirilecek eğitimlerde, "deprem anında doğru davranışlar" uygulamalı olarak katılımcılara anlatılacak.

Büyükşehir Belediyesi, 9 Ağustos 1912 Mürefte Depremi ile 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümleri dolayısıyla il genelinde kapsamlı bir "afet farkındalık ve eğitim programı" düzenleyecek. Ağustos ayı boyunca 11 ilçede gerçekleştirilecek etkinliklerle vatandaşların deprem bilincinin artırılması ve afetlere karşı hazırlıklı olmaları hedefleniyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek program kapsamında Deprem Simülasyon TIR'ı Tekirdağ'ın 11 ilçesinde vatandaşlarla buluşacak. 2-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde, alanında uzman eğitmenler tarafından deprem öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem anında doğru davranış biçimleri ve deprem sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılacak.

UYGULAMALI DEPREM DENEYİMİ

19.30-23.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlerde vatandaşlar, deprem sarsıntısını güvenli bir ortamda birebir deneyimleyecek. Simülasyon eğitimlerinde, olası bir deprem anında hayati önem taşıyan "Çök-Kapan-Tutun" hareketi ile güvenli tahliye yöntemleri uygulamalı olarak gösterilecek. Programla, afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve dirençli bir toplum oluşturulmasına katkı sunulması amaçlanıyor.

17 AĞUSTOS'TA ÇORLU'DA ANMA VE FARKINDALIK PROGRAMI

Gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, 9 Ağustos 1912 Mürefte Depremi ile 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümleri de çeşitli etkinliklerle anılacak. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Çorlu Cumhuriyet Parkı'nda 18.00-23.00 saatleri arasında anma ve farkındalık programı gerçekleştirilecek. Program kapsamında deprem eğitimlerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların katılımıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinlikleri de düzenlenecek.

Çorlu'daki programda Deprem Simülasyon TIR'ı eğitimlerinin yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile ilgili afet kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri de stant açarak yer alacak. Açılacak stantlarda sismik dinleme cihazları, demir kesme makineleri, beton kırıcılar ve benzeri arama-kurtarma ekipmanları tanıtılırken; afet yönetimi, gönüllülük çalışmaları ve arama kurtarma süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Ağustos ayı boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle vatandaşların deprem konusunda bilinçlenmesine katkı sunulması ve afetlere karşı hazırlık kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ETKİNLİK TAKVİMİ BELLİ OLDU

Etkinlik programı şu şekilde:

-2 Ağustos 2026 Pazar – Kapaklı Kent Meydanı

-9 Ağustos 2026 Pazar – Şarköy Mürefte İskelesi

-10 Ağustos 2026 Pazartesi – Malkara Öztrak Parkı

-11 Ağustos 2026 Salı – Saray Kent Park

-12 Ağustos 2026 Çarşamba – Çerkezköy Kent Ormanı (23 Nisan Parkı)

-17 Ağustos 2026 Pazartesi – Çorlu Cumhuriyet Parkı (18.00-23.00)

-18 Ağustos 2026 Salı – Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı

-19 Ağustos 2026 Çarşamba – Marmaraereğlisi Sahil

-20 Ağustos 2026 Perşembe – Hayrabolu Ayçiçek Festival Alanı

-24 Ağustos 2026 Pazartesi – Ergene Ulaş Ek Hizmet Binası Önü (Aslanlı Park)

-25 Ağustos 2026 Salı – Muratlı Yeni Belediye Parkı

Çorlu'daki program dışında tüm etkinlikler 19.30-23.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları deprem farkındalık etkinliklerine katılmaya davet etti.