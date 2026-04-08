Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Marmaraereğlisi'ne Büyük Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Marmaraereğlisi'ne Büyük Yatırım

08.04.2026 09:14  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Marmaraereğlisi’nde yıllardır devam eden altyapı sorununu çözüme kavuşturma adına önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi’nde yaklaşık 30 kilometrelik modern kanalizasyon hattının temeli düzenlenen törenle atıldı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Marmaraereğlisi'nde yıllardır devam eden altyapı sorununu çözüme kavuşturma adına önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaklaşık 30 kilometrelik modern kanalizasyon hattının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Marmaraereğlisi'nde yıllardır süregelen altyapı sorununa kalıcı çözüm getirdiklerini belirterek, "Marmaraereğlisi'nde yıllardır devam eden altyapı sorununu çözüyoruz. Mazeret üretmedik, seyirci kalmadık, harekete geçtik. Bu sorunu çözmek için bugün neşteri vurduk. Hiçbir mahallemizde altyapı sorunu kalmayıncaya kadar da çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"259 araç ve iş makinesini bünyemize kattık"

Yüceer, TESKİ'nin araç ve ekipman kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdiklerini vurgulayarak, "Göreve geldiğimizde TESKİ'nin araçlarının büyük kısmı kiralıktı. Bu durum hizmet kalitesini ve hızını düşürüyordu. Vidanjör sayımız da yetersizdi. Beş vidanjörle başladık, bugün ise 30 vidanjöre ulaştık. Kombine araçlarımızla birlikte toplamda 259 araç ve iş makinesini bünyemize kattık. Bu tablo, vatandaşlarımızın ödediği vergilerin doğru ve tasarruflu şekilde hizmete dönüştüğünün açık bir göstergesidir" diye konuştu.

Marmaraereğlisi ve Yeniçiftlik'in altyapı sorunlarıyla uzun süredir mücadele ettiğini ancak söz konusu proje ile mevcut sorunların kısa süre içinde çözüleceğine dikkati çeken Yüceer, "Marmaraereğlisi ve Yeniçiftlik, Marmara'nın kıyısında adeta cennetten bir köşe. Ancak aynı zamanda altyapı sorunlarıyla mücadele eden dertli bölgeler. Biz bu tabloya seyirci kalamazdık. 'Bu sorunu çözeceğiz' dedik ve bugün yaklaşık 30 kilometrelik modern kanalizasyon hattının temelini atıyoruz. Bu proje Yeniçiftlik, Dereağzı ve Yenice mahallelerini kapsıyor. Hedefimiz; tüm mahallerimizde altyapı sorununu kalıcı olarak çözmek" dedi.

"Gerçek belediyecilik, günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmektir"

Altyapı yatırımlarının görünmeyen ancak hayati öneme sahip yatırımlar olduğuna vurgu yapan Yüceer, "Bu yatırım Marmaraereğlisi'ne ve Yeniçiftlik'e verdiğimiz sözün en somut halidir. Altyapı yatırımları zahmetli ve maliyetlidir ancak biz sorumluluktan kaçmıyoruz. Çünkü gerçek belediyecilik, günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmektir" diye konuştu.

Projenin yalnızca bugünü değil, geleceği de kapsayacak şekilde planlandığını belirten Yüceer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu projeyi önümüzdeki 30 yılın nüfus projeksiyonunu dikkate alarak planladık. Yaz aylarında artan nüfusu da göz önünde bulundurduk. Süreçte kazılar ve geçici sıkıntılar yaşanabilir ancak çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız. Bugün attığımız temelin Yeniçiftlik'e ve Marmaraereğlisi'ne hayırlı olmasını diliyorum."

Çevre ve halk sağlığı güvence altına alınacak

TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül de törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında atık suyun modern arıtma tesislerine ulaştırılacağını belirterek, bu sayede hem çevrenin korunacağını hem de halk sağlığının güvence altına alınacağını dile getirdi. Özgül, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 3 bin hanenin de atık su sorununun çözüleceğini ve bölgede uzun süredir yaşanan vidanjör ihtiyacının ortadan kaldırılacağını kaydetti.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik, Tekirdağ, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Marmaraereğlisi'ne Büyük Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış
İzmir’de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı İzmir'de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı Yoğun bakımda tedavi görüyor İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar
Bölüm başına rekor ücretler İşte en çok kazanan oyuncular Bölüm başına rekor ücretler! İşte en çok kazanan oyuncular

10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine “Zıplamayan Müslümandır“ dediler
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine "Zıplamayan Müslümandır" dediler
10:05
Acun Ilıcalı’dan şok karar Düşünmeden satacak
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak
09:51
Real Madrid gece yarısı karıştı Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
09:00
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
08:51
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda’yı konuşuyor
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 10:25:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Marmaraereğlisi'ne Büyük Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.