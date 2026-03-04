Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Afetlere Karşı Uluslararası İş Birliği

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından 152 bin 973 euro hibe ile yürütülen "Karadeniz Doğal Afetlere Karşı Birleşiyor" projesi kapsamında afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesi artırılarak Trakya genelinde afet dirençli şehirler oluşturmak hedefleniyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı destekli "Black Sea Unites Against Natural Disasters" (BSUAND) projesi, Karadeniz havzası genelinde afet yönetim kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası bir girişim olarak öne çıkıyor.

Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde yürütülen projede, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Bulgaristan'dan Varna Free University ve Yunanistan'dan Hellenic Rescue Team ile iş birliği yapıyor. Ayrıca, proje kapsamında bölgenin afetlere karşı direncini artırmak için stratejik çalışmalar yürütülüyor.

Sınır ötesi iyi uygulamalar örnek alınıyor

Projenin temel amaçları arasında sınır ötesi iyi uygulama transferleri yapılarak, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının müdahale kapasitelerini geliştirmek, arama-kurtarma ekiplerinin teknik donanımını güçlendirmek ve toplumda afet bilincini farklı alanların katkısıyla sürdürülebilir kılmak yer alıyor.

Proje kapsamında düzenlenen eğitimler, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Deprem Vakfı iş birliğinde hayata geçiriliyor. Afet Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde Jeoloji Mühendisi ve Proje Yürütücüsü olarak görev alan Özlem Çebi Saka'nın da bulunduğu eğitimler, alanında uzman sismolog Seyhun Püskülcü tarafından veriliyor.

30 okula afet eğitimi verilecek

Öğrenciler, eğitimlerin yanı sıra deprem simülasyon TIR'ı eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalı bilinçlendirme etkinlikleri sayesinde de olası afet anlarında doğru davranış biçimlerini deneyimleyerek öğrenme fırsatı buluyorlar. Eğitimler kapsamında bugüne kadar beş okulda program gerçekleştirilirken, toplam 30 okula ulaşılması hedefleniyor.