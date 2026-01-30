Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Hayvan Yetiştiricilerine 58 Bin 500 Kiloluk Yem Desteği

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzu-Oğlak Yemi Desteği Projesi ile Hayrabolu Şalgamlı Mahallesi'ndeki hayvan yetiştiricilerine 58 bin 500 kg yem dağıtımı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, projenin yalnızca yem dağıtımından ibaret olmadığını, üreticinin yükünü hafifletmeyi amaçlayan sosyal belediyecilik anlayışının somut bir kanıtı olduğunu vurguladı. Candan Başkan, Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkta üreticinin yanında olmaya devam edileceğinin altını çizdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Kuzu-Oğlak Yemi Desteği dağıtım programı ile yem bedelinin yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50'sinin ise Tekirdağ İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından karşılandığı yemler, hayvan yetiştiricilerine dağıtıldı.

Programın açılış konuşmasını, Tekirdağ İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Kerim Heycan yaptı. Heycan, tarımı ve hayvancılığı yalnızca kağıt üzerinde değil, sahada üreticinin yanında destek vererek ele alan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Ay ise konuşmasında Tekirdağ'da hayata geçirilen tarımsal projeler hakkında bilgi verdi. Daire Başkanı Ulaş Ay, 2025 yılında bin 408 yetiştiriciye 2 milyon 94 bin 900 kilogram yem desteği sağlandığını, bu miktarın 2026 yılında 2 milyon 939 bin 700 kilograma çıkarılacağını kaydetti.

Var olan desteklerin yanı sıra birliklerin ve odaların talepleri doğrultusunda yeni desteklerin de hayata geçirilmeye devam edeceğini ifade eden Yüceer, 'Üretim olmadan, Tekirdağ kalkınamaz' vurgusu yaptı. Yüceer, hayata geçirilen desteklerle üreticilerin yükünü hafifletmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şunu söyledik: 'Üretim olmadan tarımsal kalkınma olmaz.' Üretim durursa, tarım ayakta kalmazsa Tekirdağ büyüyemez, kalkınamaz. Bu anlayışla bir seferberlik başlattık. Tarımsal desteklerimizi yedi kat artırdık, artırmaya da devam ediyoruz. Amacımız üreticimizin yükünü hafifletmek, ona can suyu olmak" dedi.

"Bugün en büyük sorunlardan biri yem maliyetleri"

Büyükşehir Belediyesi olarak üretmeye devam eden çiftçiye ve hayvan yetiştiricilerine desteğin devam edeceğinin altını çizen Yüceer, "Tekirdağ, arazisinin yüzde 66'sı ekilebilir alan yani Türkiye'nin en verimli illerinden biri. Ama bu topraklara sahip çıkmak, her şeye rağmen üretmeye devam eden çiftçiye, besiciye sahip çıkmakla oluyor. Bunlar kağıt üzerinde değil, sahada destek vererek mümkün. Bugün en büyük sorunlardan biri yem maliyetleri. Bu noktada büyükşehirler arasında kendi yem fabrikası olan tek belediyeyiz. Üretim kapasitemizi ve yem kalitesini artırarak yem desteğimizi yüzde 50 oranında sağlıyoruz, önümüzdeki dönemde bunu daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.

"Fide, yem, arıcılık, balıkçılık, sebzecilik desteklerimiz sürüyor"

Hayata geçirilen yem dağıtım projesinin yalnızca bir yem dağıtımından ibaret olmadığını, sosyal belediyecilik ve dayanışma kültürünün bir örneği olduğunu belirten Yüceer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlayış sosyal belediyeciliktir, dayanışmadır. Yüzde 50'si belediyemizden, yüzde 50'si birliklerimizden; ama hizmetin tamamı üreticiye, Tekirdağ'a, Türkiye'ye. Tekirdağ sadece sanayisiyle değil; tarımıyla, hayvancılığıyla, turizmiyle ve üniversitesiyle Türkiye'nin en stratejik illerinden biri. Bu topraklarda buğday var, ayçiçeği var, bal var, hayvancılık var. Ama en önemlisi, tüm zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmeyen zor şartlara rağmen hayvanının, tarlasının başında duran siz değerli üreticilerimiz var. Girdi maliyetleri arttı, biliyoruz. Göçü, kırsaldaki kaybı da görüyoruz. ve biliyorum ki, burada istihdam yaratmazsak, üreticinin yanında olmazsak sizler nasıl üreteceksiniz? Desteklerimizle, sizlere nefes aldırabiliyorsak ne mutlu bize. Fide, yem, arıcılık, balıkçılık, sebzecilik desteklerimiz sürüyor. Kuraklığa karşı daha az su isteyen ürünleri destekliyor, tarla yolları, su depoları, sulama altyapılarıyla üretimin önünü açıyoruz. Kadın üreticilerimizi, gençlerimizi, tarımda eğitimi ve teknolojiyi destekliyoruz. Şunu açıkça söylüyorum: 'Siz yeter ki üretmek isteyin, biz her zaman yanınızda olacağız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Candan Başkan'ınız olarak tarımı ve hayvancılığı şehrimizde hak ettiği yeri taşımak için sizin alın terinizin, emeğinizin karşılığını bulması için hangi projeyle, hangi destekle yanınızda olmamız gerekiyorsa yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen birlik başkanlarımıza, oda başkanlarımıza, muhtarlarımıza, bürokratlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu desteklerin üreticimize verim getirmesini, yetiştiricilerimizin girdi maliyetlerin azalmasını, dolayısıyla kazancının artmasını ve hayvancılığımızın bölgemizde sürdürülebilir olmasını diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

Yem dağıtım programına, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.