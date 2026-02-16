Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Kolisi Desteği - Son Dakika
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Kolisi Desteği

16.02.2026 11:32  Güncelleme: 13:04
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kolisi dağıtımlarını sürdürüyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kolisi dağıtımlarını sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen gıda kolisi desteği çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere ilk teslimatlar yapılmaya başladı.

Süreç içerisinde çok sayıda haneye ulaşılması hedeflenirken, yardımlar ramazan ayı ile sınırlı kalmayacak, sonrasında da program dahilinde dağıtımlar sürdürülecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen faaliyette, başvurular yalnızca online sistem üzerinden ilerleyecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çağrı merkezi üzerinden başvuru kaydı alınmayacak. Başvuru süreci ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, Alo 153 Candan Çözüm Merkezi'nden bilgi alabilecek.

Talepler, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan "https://www.tekirdag.bel.tr/basvuru_formu/46" üzerinden gerçekleşecek.

Gıda kolisi desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların Tekirdağ sınırları içerisinde ikamet etmesi şartı aranıyor. Sosyal yardım kriterleri kapsamında hanedeki toplam gelirin asgari ücret ve altında olması gerekiyor. Değerlendirme sürecinde gelir durumunun yanı sıra hanede yaşayan bireyler adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal varlığı sayısı ile niteliği de dikkate alınıyor. Ayrıca, yardımların daha fazla haneye ulaştırılabilmesi ve mükerrer kayıtların önüne geçilmesi amacıyla aynı haneden yalnızca bir kişinin başvurusu sisteme kabul ediliyor.

Başvuruların değerlendirilmesinde başvuru sırası ve hanenin ihtiyaç düzeyi esas alınacak. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç düzeyi yüksek ailelere öncelik vererek destekleri sürdürecek.

Kaynak: ANKA

