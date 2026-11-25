(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı gider bütçesi 27 milyar TL, gelir bütçesi ise 23 milyar TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Bütçede doğrudan yatırımlar ile sermaye finansmanı için toplam 13 milyar 255 milyon TL kaynak ayrıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Sezayi Çetin başkanlığında gerçekleştirildi. Birleşimde, Büyükşehir Belediyesi ile 11 ilçe belediyesinin 2027 mali yılı bütçeleri ve izleyen iki yıla ilişkin bütçe tahminleri görüşüldü.

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ ÇETİN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşan Meclis Başkan Vekili Sezayi Çetin, "Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Cenab-ı Allah böyle talihsiz kazaları bir daha bu millete, bu ülkeye yaşatmasın." dedi.

Çetin, geçmiş dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla da üzüntüsünü dile getirerek kendisine rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve siyasi camiaya başsağlığı diledi.

Konuşmasında "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne de değinen Çetin, bazı meclis üyelerinin yakalarında taşıdıkları simgelerle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturduğunu belirterek, bu duyarlılığın toplum genelinde güçlenmesinin önemini vurguladı.

2027 MALİ YILI BÜTÇESİNE OY BİRLİĞİ

Birleşimde yapılan görüşmelerin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 mali yılı gider bütçesi 27 milyar TL, gelir bütçesi ise 23 milyar TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Bütçede, doğrudan yatırımlar için 12 milyar 145 milyon TL kaynak ayrıldı. Belediye şirketlerine sağlanacak sermaye desteği ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TESKİ) aktarılması öngörülen finansmanla birlikte yatırım ve sermaye finansmanına ayrılan toplam kaynak ise 13 milyar 255 milyon TL oldu. Böylece bu kalemlerin gider bütçesi içerisindeki payı yüzde 49,09'a ulaştı.

MALİ DİSİPLİN VE ÖZ GELİRLERİN ARTIRILMASI ÖNCELİKLİ

Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplininin korunması ve öz gelir kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında, 2022 yılında yüzde 7,18 olan öz gelir oranının 2026 yılı sonunda yüzde 14 seviyesine ulaşması hedefleniyor. Yıl sonunda gelir bütçesinde yüzde 90'ın, gider bütçesinde ise yüzde 70'in üzerinde gerçekleşme beklenirken, Büyükşehir Belediyesi'nin bankalara mevcut borcu ve vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı bildirildi.

Tekirdağ'ın gelişen ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 2027 yılı yatırım programında; yol ve kavşak yapımları, yağmur suyu altyapısı, kreşler, itfaiye istasyonları, spor tesisleri ve sosyal yaşam merkezleri yer alıyor. Restorasyon çalışmaları, tarımsal altyapı yatırımları, park ve yeşil alan düzenlemeleri ile güneş ve rüzgar enerjisi projelerini de kapsayan programla; kentin altyapı ve üstyapısının güçlendirilmesi, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

TEMEL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNE KAYNAK

2027 yılı bütçesinde yatırımların yanı sıra temel belediyecilik hizmetlerinin etkin ve kesintisiz biçimde yürütülmesi için kaynak ayrıldı. Bu kapsamda sosyal yardımlar, sağlık hizmetleri, tarımsal destekler, afet ve acil durum hizmetleri, itfaiye, toplu ulaşım, atıkların geri kazanımı, depolanması ve bertarafı, veterinerlik hizmetleri, mezarlık ve defin hizmetleri, kültürel ve sportif faaliyetler ile belediyeye ait tesislerin işletilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.