Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nin evde kişisel bakım hizmeti altı ayda geçen yılı geride bıraktı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında özel gereksinimli, yaş almış ve bakıma ihtiyacı olan bin 483 vatandaşın evine misafir olarak kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sundu. 2026 yılının ilk altı ayında ise bu sayı bin 712'ye ulaştı. Daha yılın ilk yarısında geçen yılın tamamındaki hizmet sayısı geride bırakılırken, daha fazla vatandaşın hayatına dokunuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, doğumdan yaşlılığa kadar yaşamın her aşamasında vatandaşların yanında olmayı esas alan sosyal belediyecilik anlayışını "Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmeti" ile sürdürüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar ulaşan ekipler, kişisel bakım ihtiyaçlarını özenle karşılayarak hayatlarını kolaylaştırıyor.

HİZMET VATANDAŞLARIN AYAĞINA GİDİYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hizmet kapsamında yaşlılık, kronik hastalık veya engellilik nedeniyle kişisel bakımını sürdürmekte güçlük yaşayan vatandaşların ihtiyaçları evlerinde karşılanıyor. Banyo, saç ve sakal tıraşı, tırnak bakımı ve vücut temizliği gibi kişisel bakım hizmetleri, belediye personeli tarafından vatandaşların evlerinde hijyenik ve özenli bir şekilde sunuluyor.

11 İLÇEDE SOSYAL BELEDİYECİLİK

Güler yüzle kapıları çalan ekipler, vatandaşların yalnızca kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, samimi ilgileriyle moral ve destek de oluyor. Evlerde gerçekleşen bu sıcak buluşmalar, günlük yaşamı kolaylaştırırken vatandaşların kendilerini daha iyi hissetmelerine ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağlıyor.

ALTI AYDA 2025'İ GERİDE BIRAKTI

2025 yılında özel gereksinimli, yaş almış ve bakıma ihtiyacı olan bin 483 vatandaşa misafir olarak kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sunulurken; 2026 yılının ilk altı ayında bu sayı bin 712'ye ulaştı.

"TEKİRDAĞ'DA HERKES KENDİNİ GÜVENDE VE DEĞERLİ HİSSEDECEK"

Sosyal belediyeciliğin yalnızca bir hizmet anlayışı değil, insana dokunan güçlü bir dayanışma modeli olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Bizim belediyecilik anlayışımızda hizmet, hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her yerde var olmaktır. Kimi zaman bir sağlık desteği, kimi zaman bir sıcak yemek, kimi zaman da evinden çıkmakta güçlük yaşayan bir hemşehrimizin kişisel bakım ihtiyacına destek olmaktır. Tekirdağ'ımızda hiç kimse yalnız değil. Dayanışmanın her eve ulaştığı, herkesin kendini güvende ve değerli hissettiği bir kent için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU

Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmeti'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ALO 153 Candan Çözüm Merkezi ve 'sosyal.tekirdag.bel.tr' adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Başvuruların ardından yapılan sosyal inceleme sonucunda uygunluğu belirlenen vatandaşlara hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet sunuluyor.