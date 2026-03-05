Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Hadi Gel Köyümüzde Sürümüzü Büyütelim Projesi"Nde Kura Heyecanı - Son Dakika
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Hadi Gel Köyümüzde Sürümüzü Büyütelim Projesi"Nde Kura Heyecanı

05.03.2026 13:44  Güncelleme: 14:39
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin hayvancılığı desteklemek ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği “Hadi Gel Köyümüzde Sürümüzü Büyütelim Projesi” kapsamında başvuru süreci tamamlanırken, projeden yararlanacak yetiştiriciler noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Hadi Gel Köyümüzde Sürümüzü Büyütelim Projesi" kapsamında projeden yararlanacak yetiştiriciler, kura çekimiyle noter huzurunda belirlendi. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleştirilen kura programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Programa yetiştiriciler ve sektör temsilcileri de katıldı.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından 97'si kadın, 266'sı erkek olmak üzere toplam 363 yetiştirici arasından yapılan çekilişle 50 asil ve 50 yedek katılımcı belirlendi.

"Bölge hayvancılığı açısından önemli bir adım"

Programın açılış konuşmasını Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği adına Kerim Heycan yaptı. Heycan, projenin bölge hayvancılığı açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer olmak üzere projeye katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

"Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin 300 yetiştirici ve yaklaşık 345 bin baş küçükbaş var"

Programda daha sonra söz alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ulaş Ay da projeye ilişkin katılımcılara teknik bilgi verdi. Küçükbaş hayvancılığın Türkiye ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ay, Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin 300 yetiştirici ve yaklaşık 345 bin baş küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu aktardı.

Ay, projenin sürüsünü büyütmek isteyen ancak maddi imkanları sınırlı olan yetiştiricilere destek olmak amacıyla hazırlandığını belirterek 2026 yılı içerisinde bin 200 dişi ve 50 erkek olmak üzere toplam bin 250 küçükbaş hayvanın dağıtılmasının planlandığını kaydetti. Proje kapsamında hayvan bedellerinin yüzde 50'sinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını dile getiren Ay, tarımsal kalkınmaya yönelik projelere verdiği destek dolayısıyla Yüceer'e teşekkür etti.

Süreç nasıl işleyecek

Noter huzurunda belirlenen 50 asil katılımcının işletmeleri, proje ortaklarının yer aldığı Denetim Komisyonu tarafından saha kontrollerine tabi tutulacak. Yapılacak incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen veya çeşitli nedenlerle projeden ayrılan katılımcıların yerine yedek listede yer alan yetiştiriciler projeye dahil edilecek.

Projeden yararlanacak yetiştiricilere 24 dişi ve 1 erkek olmak üzere toplam 25 küçükbaş hayvan teslim edilecek. Katılımcılar, teslim aldıkları hayvanları en az iki yıl süreyle satmama ve sigortalı tutma taahhüdünde bulunacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Trakya Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle yürütülen proje ile kırsalda üretimin güçlendirilmesi, küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yetiştiricilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

