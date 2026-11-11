Tekirdağ Büyükşehir Meclisi yeter sayı sağlanamadığı için 13 Kasım'a ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Büyükşehir Meclisi yeter sayı sağlanamadığı için 13 Kasım'a ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Büyükşehir Meclisi yeter sayı sağlanamadığı için 13 Kasım\'a ertelendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tekirdağ Büyükşehir Meclisi'nin kasım toplantısı, Yeni Parti üyelerinin katılmaması ve CHP'lilerin salonu terk etmesiyle çoğunluk sağlanamadığı için 13 Kasım'a ertelendi. Yeni Parti İl Başkanı Yüce, Başkan Yüceer'in istifasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Yeni Parti meclis üyelerinin katılmaması ve CHP'li üyelerin salonu terk etmesi nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 13 Kasım'a ertelendi.

Yeni Parti Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Sabri Yüce, parti yöneticileri ve büyükşehir belediye meclis üyeleri, toplantı öncesinde Büyükşehir Belediye binası önünde bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yüce, vatandaşların sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmanın önemli sorumluluklarından biri olduğunu söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in partisinden istifasını bu sorumluluk çerçevesinde değerlendirdiklerini belirten Yüce, "Herkesin siyasi tercihini değiştirme hakkı vardır. Seçilmiş bir belediye başkanının aldığı kararlar, kendisine güvenerek oy veren hemşehrilerimizi yakından ilgilendirir." dedi.

Yüce, Yüceer'in parti kurultay delegeliğinden de feragat ettiğini ifade etti.

Yüceer'in aldığı kararın çelişki yarattığını savunan Yüce, söz konusu kararı doğru bulmadıklarını ve vatandaşların iradesini savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yüce, aldıkları karar doğrultusunda Yeni Partinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kasım ayı olağan toplantısına katılmayacağını dile getirdi.

CHP Grup Sözcüsü Varol Türel de meclis salonunda yaptığı açıklamada, Yüceer'in önce CHP'den şimdi de başka bir partiden istifa ettiğini ve düşündürücü bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Açıklamanın ardından CHP'li büyükşehir belediye meclis üyeleri salonu terk etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner'in yaptığı yoklamada toplantı yeter sayısına ulaşılamayınca meclis toplantısı 13 Kasım'a ertelendi

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiYerel YönetimYeni PartiTekirdağBelediyePolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
COP31’de dikkat çeken an Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
15:14
300 okul tahliye edildi Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
15:09
Ümit Özat’tan Arda Güler’i kızdıracak sözler Bin kere onu seçti
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:26:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Meclisi yeter sayı sağlanamadığı için 13 Kasım'a ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android