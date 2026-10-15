Tekirdağ Çerkezköy\'de 16 adrese operasyon düzenlendi, 10 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ Çerkezköy'de 16 adrese operasyon düzenlendi, 10 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Çerkezköy'de polisin ruhsatsız silahlara yönelik operasyonunda 16 adreste arama yapıldı, 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 334 fişek ve 31 kartuş ele geçirildi; adli süreç başlatıldı.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik yürütülen çalışmanın ardından, ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen 11 şüpheliye ait 16 adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 334 fişek ve 31 kartuş ele geçirildi, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerle ilgili adli süreç başlatıldı.
Kaynak: DHA
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