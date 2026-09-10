Tekirdağ Çerkezköy'de minibüs elektrik direğine çarptı, 1 aylık bebek ile 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çerkezköy'de minibüs elektrik direğine çarptı, 1 aylık bebek ile 2 çocuk yaralandı

Tekirdağ Çerkezköy\'de minibüs elektrik direğine çarptı, 1 aylık bebek ile 2 çocuk yaralandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 1 aylık bebek ile 12 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuk yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybedip elektrik direğine çarptığı yolcu minibüsünde 3 çocuk yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Çerkezköy-Çorlu yolu İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Kızılpınar yönünden Çerkezköy'e doğru seyreden A.D. yönetimindeki 59 M 7267 plakalı yolcu minibüsü, ara yoldan çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla savrulup, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüsteki 1 aylık bebek ile 12 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuk yaralandı. 3 yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Minibüs de vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Çerkezköy'de minibüs elektrik direğine çarptı, 1 aylık bebek ile 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çerkezköy'de minibüs elektrik direğine çarptı, 1 aylık bebek ile 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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