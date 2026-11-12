Tekirdağ Çorlu'da biyogaz tesisinde çukura düşen işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da biyogaz tesisinde çukura düşen işçi yaşamını yitirdi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki biyogaz tesisinde çalışan bir işçi, üretim sahasındaki çukura düşerek hayatını kaybetti. Çamurla dolu çukurda yürütülen kurtarma çalışmalarının ardından işçinin cansız bedenine ulaşıldı ve cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde çukura düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çorlu -Tekirdağ kara yolu Karatepe mevkisinde faaliyet gösteren katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinin üretim sahasında çalışan İ.G, henüz bilinmeyen nedenle çukura düştü.

Diğer çalışanlar, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Çukurun çamurla dolu olması nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürüldü. Çukurdaki çamur, vidanjörlerle tesis içerisindeki başka bir alana taşındı.

Çalışmaların ardından İ.G'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından işçinin cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
İş KazasıTekirdağ3. SayfaGüncelÇorluSon Dakika

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