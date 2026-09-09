Tekirdağ Çorlu'da motosiklet kazasında karşı şeride savrulan sürücü midibüsün altında can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Çorlu'da motosiklet kazasında karşı şeride savrulan sürücü midibüsün altında can verdi

Tekirdağ Çorlu\'da motosiklet kazasında karşı şeride savrulan sürücü midibüsün altında can verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolünü kaybederek devrilen motosikletten karşı şeride savrulan 19 yaşındaki Arda Çınarlı, servis midibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan midibüs sürücüsü M.N.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kontrolünü yitirdiği motosikletin devrilmesi sonucu karşı şeride savrulup, servis midibüsünün altında kalan Arda Çınarlı (19), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Arda Çınarlı'nın kontrolünü yitirdiği 59 APY 626 plakalı motosiklet, devrildi. Karşı şeride savrulan Çınarlı, M.N.A. yönetimindeki 59 S 1578 plakalı servis midibüsünün altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, midibüsün altında sürüklenen Çınar'ın öldüğünü belirledi. Motosiklet sürücüsü Çınar'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardıdan otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Minibüs şoförü M.N.A.'yı gözaltına alan pols, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Tekirdağ, Güncel, Çorlu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Çorlu'da motosiklet kazasında karşı şeride savrulan sürücü midibüsün altında can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevsimin ilk karı yağdı Sıcaklık eksiye düştü Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Fatih’te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı Fatih'te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te “uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği“ iddiasıyla bir tekneyi batırdı ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği" iddiasıyla bir tekneyi batırdı
İzmir Aliağa’da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı İzmir Aliağa'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

00:50
İran’dan intikam yemini Hedefte 2 Arap ülkesi var
İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var
23:52
“Sisi“ lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı Avukatlarından ilk açıklama
"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama
23:01
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
21:47
Bak sen şu Kara Haydar’a “Eşi 16 yaşındayken peşine düştü“ iddiası
Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası
21:40
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
21:17
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 02:21:59. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da motosiklet kazasında karşı şeride savrulan sürücü midibüsün altında can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement