Tekirdağ Çorlu\'da otomobillerin çarpışmasında bir kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ Çorlu'da otomobillerin çarpışmasında bir kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Yulaflı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muharrem K. yönetimindeki 34 ACK 77 plakalı otomobil ile Hakan P. idaresindeki 59 AJT 856 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Muharrem K.'nin kullandığı otomobil takla atarak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Muharrem K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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