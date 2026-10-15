Tekirdağ Çorlu ve Saray\'da kuvvetli fırtına ağaç ve telefon direklerini devirdi

Tekirdağ Çorlu ve Saray'da kuvvetli fırtına ağaç ve telefon direklerini devirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da dün etkili olan kuvvetli fırtına, Çorlu ve Saray ilçelerinde ağaç ve telefon direklerinin devrilmesine yol açtı. Çorlu'da yola düşen ağaç belediye ekiplerince kaldırılırken, Saray'da devrilen ahşap telefon direkleri için bölgeye polis sevk edildi.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Saray ilçelerinde kuvvetli rüzgarda ağaç ve telefon direkleri devrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli fırtına' uyarısında bulunduğu bölgeler arasında olan Tekirdağ'da dün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına yer yer etkili oldu. Çorlu ilçesinde saat 11.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Şimşir Sokak'ta kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaçlardan biri yola devrildi. Çevreden biri, yolda gördüğü dalları, tehlike oluşmaması için yol kenarına çekti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı kaldırıp yolu temizledi.
Saray ilçesinde ise kuvvetli rüzgarda ahşap telefon direkleri devrildi. Saray Devlet Hastanesi'nin karşısında bulunan telefon direklerinin devrilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanırken, direkler ekipler tarafından kaldırıldı.
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