Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Gül, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Gül, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek" fotoğraflarını seçen Başsavcı Gül, "Spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" adlı fotoğrafına oy verdi.