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Tekirdağ'da "1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen şenlik, Peştemalcı Caddesi'nde oluşturulan kortejle başladı.

Vatandaşlar, müzik gruplarının ezgileri eşliğinde sahil dolgu alanına yürüdü.

Şenlik için süslenen kadın ve çocuklar, kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Kortejin ardından amfi tiyatroda şenlik ateşi yakıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da ilk kez düzenlendikleri "Kakava Hıdrellez Şenliği"ni geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

Konuşmanın ardından konserler düzenlendi, bando ve Roman dans grupları gösterilerini sundu.

Şenliğe, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve vatandaşlar katıldı.