Tekirdağ'da 1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği düzenlendi

Tekirdağ\'da 1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik, Peştemalcı Caddesi'nde yapılan kortejle başladı. Vatandaşlar, müzik gruplarının eşliğinde sahil dolgu alanına yürüdü. Şenlik ateşi yakıldıktan sonra konserler ve dans gösterileri düzenlendi. Şenliğe, CHP Tekirdağ Milletvekilleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürü de katıldı.

05.05.2024 20:19
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Tekirdağ'da "1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen şenlik, Peştemalcı Caddesi'nde oluşturulan kortejle başladı.

Vatandaşlar, müzik gruplarının ezgileri eşliğinde sahil dolgu alanına yürüdü.

Şenlik için süslenen kadın ve çocuklar, kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Kortejin ardından amfi tiyatroda şenlik ateşi yakıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da ilk kez düzenlendikleri "Kakava Hıdrellez Şenliği"ni geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

Konuşmanın ardından konserler düzenlendi, bando ve Roman dans grupları gösterilerini sundu.

Şenliğe, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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