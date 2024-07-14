Tekirdağ'da 11 Bin 440 Makaron Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 11 bin 440 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler bu kapsamda 2 iş yeri ve 2 evde arama yaptı.

Aramada 11 bin 440 makaron, 4 kilogram tütün ve 315 bandrolsüz sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.