Tekirdağ\'da 11 ilçede üreticilere destekleme modeli ve tarım sigortaları anlatıldı

Tekirdağ'da 11 ilçede üreticilere destekleme modeli ve tarım sigortaları anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği Cuma Buluşmaları kapsamında Tekirdağ'da üreticilere bilgi veriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 11 ilçedeki toplantılarda üretim planlaması, destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi ve tarım sigortalarını anlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.
Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.
Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.
Kaynak: AA
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