TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın yaptığı uygulamada 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada kapalı kasa minibüste 11 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 11 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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