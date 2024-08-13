Tekirdağ'da 117 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 117 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan operasyonda, 117 bin makaron, elektronik sigara ve bandrolsüz puro ele geçirildi.

13.08.2024 09:39
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 117 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler bu kapsamda Velimeşe Mahallesi'nde T.Y'nin işlettiği bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada 117 bin makaron, 51 elektronik sigara, 113 bandrolsüz puro ve 2 otomatik sigara sarma makinası ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 117 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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