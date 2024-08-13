Tekirdağ'da 117 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 117 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler bu kapsamda Velimeşe Mahallesi'nde T.Y'nin işlettiği bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada 117 bin makaron, 51 elektronik sigara, 113 bandrolsüz puro ve 2 otomatik sigara sarma makinası ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.