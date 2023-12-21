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Tekirdağ'da 15 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 15 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 15 bin 680 uyuşturucu hap, 95 gram metamfetamin, 74 gram kubar esrar, 54 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Tekirdağ\'da 15 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı
21.12.2023 - 11:02,
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasındaki denetimde durdurulan araçlarda ve şüphelilerin üst aramalarında, 15 bin 680 uyuşturucu hap, ?95 gram metamfetamin, 74 gram kubar esrar, 54 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili 15 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 15 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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