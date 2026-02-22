Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 150 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında farklı suçlardan aranan 150 kişi gözaltına alındı.
Yakalananlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43'ü cezaevine teslim edildi.
Diğer kişilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 150 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?