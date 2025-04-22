Tekirdağ'da 23 Nisan Yürüyüşü Renkli Görüntülere Sahne Oldu

TEKİRDAĞ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüş kent merkezinden başladı. Balkan ülkelerinden bayram nedeniyle gelen çocukların geleneksel kıyafetleriyle katıldığı yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Renkli görüntülere sahne olan bando işliğindeki yürüyüşe katılanlara, yol boyunca toplanan vatandaşlar da destek verdi.
Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
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