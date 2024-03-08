Tekirdağ\'da 280 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara özel Toplu İş Görüşmesi düzenledi

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel bir program düzenledi. Programda 17 firma, kadın personel alımı için görüşmeleri kabul etti ve kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü. İl Müdürü Ayşe Ak, kadın istihdamına önem verdiklerini belirterek, programın güzel buluşmalara ve istihdamlara vesile olmasını diledi. Programda firma yetkililerine teşekkür belgesi verildi.