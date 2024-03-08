Tekirdağ'da 280 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da 280 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ\'da 280 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları B.F'nin üst aramasında 280 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

08.03.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 280 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine B.F'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 280 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 280 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
13:40 Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?
13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:56 Irak ve Suriye’de 13 teröristi etkisiz Irak ve Suriye'de 13 teröristi etkisiz
11:42 Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’nin cinayeti Arka Sokaklar’a konu oldu Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 15:21:58. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 280 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement