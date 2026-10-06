Tekirdağ'da 3 ilçeye ASELSAN'ın ani kalp durmaları için şok cihazı konuşlandırıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 3 ilçeye ASELSAN'ın ani kalp durmaları için şok cihazı konuşlandırıldı

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Ani kalp durmalarında kullanılacak ASELSAN üretimi yerli şok cihazı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerine konuşlandırıldı. Müdür Onar, cihazın önümüzdeki dönemde 81 ilde kurulmasıyla ani kalp ölümlerinin yüzde 30-60 azaltılmasının planlandığını belirtti.

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerine, ani kalp durmalarında kullanılacak şok cihazı konuldu.

ASELSAN tarafından üretilen, yerli ve milli teknoloji olma özelliği taşıyan otomatik elektro kardiyoversiyon cihazının tanıtımı için Tekirdağ Valiliği önünde program düzenlendi. Valilik personelinin hazır bulunduğu programda, İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından cihazın kullanımı anlatıldı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Lütfü Çağatay Onar, cihazın yakın zamanda daha çok yaygınlaşacağını ve ani kalp ölümlerinin azaltılmasının planlandığını belirtti. Onar, şunları söyledi:

"Biz bu elektrikli kardiyoversiyonu sosyal yaşam alanlarında 112 acil çağrılarının en sık yapıldığı alanlara konuşlandırdığımız zaman ani kalp ölümlerinin yüzde 30 ile yüzde 60 arasında azaltılmasını planlıyoruz. Tekirdağ ili açısından söyleyecek olursak bu cihazın burada olması bir gurur meselesi çünkü ASELSAN tarafından yapılan tamamıyla yerli ve milli cihaz. Uluslararası muadillerine göre sağlamlığı çok daha fazla. Ülkemiz açısından da ekonomik ciddi bir katma değer. Tekirdağ Valiliği önünde ilkini konuşlandırdık. Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri için yine konuşlandırma tamamlanıyor. Önümüzdeki dönemde 81 ilde kurulumu tamamlanmış olacak ve böylelikle vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak bu cihazla ani kalp ölümlerini azaltmayı planlıyoruz."

Cihazın kullanımına ilişkin eğitimlerin sürdüğünü söyleyen Onar, "Önce valilik personeli ile başladık, önümüzdeki hafta Emniyet Müdürlüğü personelimize eğitim vereceğiz. Sonrasında jandarma komutanlığı ve resmi kurumlarımızla devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 3 ilçeye ASELSAN'ın ani kalp durmaları için şok cihazı konuşlandırıldı - Son Dakika
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