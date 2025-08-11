Tekirdağ'da 401 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Tekirdağ'da 401 Düzensiz Göçmen Yakalandı

11.08.2025 17:06
Tekirdağ'da 1.5 yılda mobil göç noktası araçlarıyla 401 düzensiz göçmen tespit edilip sınır dışı edildi.

Tekirdağ'da 1.5 yılda mobil göç noktası araçlarıyla sorgulanan 401 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, 2 mobil göç noktası araçlarıyla 37 bin 328 yabancının sorgusu yapıldı.

Bu kapsamda yaklaşık 1.5 yılda 2 mobil göç noktası aracı katkılarıyla 401 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kente yeni gönderilen ve bir alışveriş merkezi önünde bulunan 3. mobil göç aracını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Soytürk, şunları kaydetti:

"Mobil göç araçları ile İl Göç İdaresi personeli ve kolluk birimlerimizin ortak çalışarak, ilin geçiş noktalarında parmak izi üzerinden anlık sorgulama yapılmakta ve yapılan sorgulama sonucunda yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen yabancı şahıslar hakkında derhal sınır dışı işlemleri başlatılmaktadır.

Bugüne kadar ilimizde bulunan 2 mobil göç aracı ile toplam 37 bin 328 yabancının sorgulaması yapılmış ve 401 düzensiz göçmen tespit edilerek sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edilmiştir. Yeni katılan mobil göç aracımızla düzensiz göçle mücadelemiz daha da kuvvet bularak devam edecektir."

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.