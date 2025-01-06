Tekirdağ\'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Ergene ilçesindeki denetimde 5 düzensiz göçmen yakaladı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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