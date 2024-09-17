Tekirdağ'da 50 Yeni Üzüm Çeşidi Adayı Geliştirildi

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Türkiye'nin üzümde önemli gen bankasına sahip Tekirdağ'da 5 yılda 50 yeni üzüm çeşidi adayı geliştirildi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, "Melezleme Islahı Yoluyla Erkenci ve Geççi Üzüm Çeşitlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Enstitüde, hastalıklara dayanıklı, aromalı, iri taneli, erken veya geç olgunlaşma gibi farklı özelliklere sahip 50 yeni üzüm çeşidi adayı bulunuyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AA muhabirine, 1459 üzüm çeşidinin enstitüde koruma altında olduğunu ve yeni üzüm çeşidi adaylarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin özellikle bağcılık alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Kiracı, yaptıkları çalışmalarla yeni üzüm çeşitlerini ortaya çıkartarak bu potansiyeli daha da üst seviyelere taşımayı amaçladıklarını belirtti.

-"50 çeşit üzüm adayını 3-4 yıl daha takip edeceğiz"

Enstitünün Teknik Koordinatörü Dr. Onur Ergönül de erken veya geç olgunlaşan, çekirdeksiz, hastalığa dayanıklı, kaliteli ve verimli yeni üzüm çeşidi geliştirmek için çalıştıklarını anlattı.

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda 23 üzüm çeşidi geliştirip tescil ettirdiklerini dile getiren Ergönül, "Gen bankamızda şu an 1459 üzüm çeşidi bulunuyor. Tescil sürecinde bulunan bir yeni çeşidimiz bulunmakta olup 2025 yılında tescil edilmesi öngörülmektedir. Burada 5 yıl içerisinde geliştirdiğimiz 50 çeşit üzüm adaylarımızı 3-4 yıl daha takip edeceğiz. Bunlardan gelişimi, verimi, hastalığa dayanıklı olanları gözlemleyip tescil edilmeleri için süreci başlatacağız." dedi.

-"Çalışmalarda Türk üzümleri kullanılıyor"

Ergönül, Türkiye'nin üzümde önemli gen kaynaklarına sahip olduğunu belirtti.

Mevcut üzüm çeşitlerinden daha kaliteli üzüm çeşitlerini geliştirmek istediklerini vurgulayan Ergönül, şunları kaydetti:

"Asma Arazi Gen Bankası'ndan tamamen Türk üzümleri kullanılarak, bu çeşitlerin melezlenmesiyle elde ettiğimiz farklı tane şekillerine sahip, geç olgunlaşan, muhafazaya uygun, çekirdekli üzüm çeşitlerine sahibiz.

Çalışmalarda Türk üzümleri kullanılıyor. Son dönemlerde farklı tane şekillerine sahip üzümler piyasada özellikle hobi bahçeleri için büyük ilgi görüyor. Biz de bunu öngörerek, kendi çeşitlerimizi kullanarak, yeni çeşitler geliştirme yoluna gittik. Elde ettiğimiz sonuçları görüyoruz. Siyah ve pembe renkte ve geççi çeşitlerimiz de mevcut."

Bu yıl kuraklık nedeniyle üzüm hasadının 20 gün erken yapıldığını ifade eden Ergönül, aşırı sıcaklık nedeniyle tüm üzüm çeşitlerinin birbirlerine yakın zamanda olgunlaştığını aktardı.???????