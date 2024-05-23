Tekirdağ'da 51 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ\'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yapılan uygulamalarda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakalandı. Saray ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan minibüsün peşine düşen ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Marmaraereğlisi ilçesinde ise bir kamyonette Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, kamyonet sürücüsünün ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

23.05.2024 20:23
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Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde uygulama yaptı.

Saray ilçesi Safaalan Mahallesi'nde ekipler, şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüsü takip eden ekipler, kovalamaca sonucunda Afganistan ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.

Ekipler, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde de yaptıkları uygulamada, bir kamyonette Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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