Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer: "Büyükşehir Ailemiz Büyüdükçe Mutlu Oluyor, Gururlanıyoruz"

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, asli devlet memurluğuna atanan 56 personel için düzenlenen yemin töreninde konuştu. Yüceer, "Büyükşehir ailemiz büyüdükçe mutlu oluyor, gururlanıyoruz. Bu büyümeyle birlikte hizmet alanımız ve kapasitemiz de artıyor. Bizim anlayışımız; bu kapıdan giren hiç kimsenin ötekileştirilmediği, insan odaklı bir hizmet anlayışıdır" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde adaylık süreçlerini başarıyla tamamlayarak asli devlet memurluğuna atanan personel için yemin töreni düzenlendi. Törenle birlikte 56 personel görevlerine resmen başladı.

Yüceer, aday sürecini tamamlayan tüm memurlara başarılarla dolu bir çalışma hayatı dileyerek, "Vicdanınız her zaman pusulanız olsun. Bizim anlayışımız; bu kapıdan giren hiç kimsenin ötekileştirilmediği, insan odaklı bir hizmet anlayışıdır. Dayanışma ve ortak akılla, Tekirdağ'ımıza yakışan hizmetleri hep birlikte üreteceğiz" diye konuştu.

Yüceer, göreve yeni başlayan memurlarla birlikte bir ilki yaşadığını ve Büyükşehir çatısı altında ilk kez yemin törenine şahitlik ettiğini belirterek, "Adaylık sürecini başarıyla tamamlayan 56 yeni çalışma arkadaşımızın yemin ederek aramıza katılmalarının gururunu yaşıyoruz. Bu 56 personelimizin 42'si itfaiye memuru, 11'i mali hizmetler biriminde, 3'ü ise insan kaynakları biriminde görev alarak bizlere yol arkadaşlığı yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir ailesi büyüdükçe, hizmet kapasitenin de arttığını belirten Yüceer, "Büyükşehir ailemiz büyüdükçe mutlu oluyor, gururlanıyoruz. Bu büyümeyle birlikte hizmet alanımız ve kapasitemiz de artıyor. Artık sizler bu şehrin her sokağında ve caddesinde emeği olan Büyükşehir memurlarısınız. Bizim anlayışımız; bu kapıdan giren hiç kimsenin ötekileştirilmediği, insan odaklı bir hizmet anlayışıdır" dedi.

Tekirdağ'a hizmet için ortak akıl ve dayanışma çatısı altında buluşmanın önemine vurgu yapan Yüceer sözlerini, şöyle noktaladı:

"Eminim ki; kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, adil bir şekilde, vicdanınızı asla geride bırakmadan çalışacaksınız. Her birinizden beklentim; vicdanınızın her zaman pusulanız olmasıdır. İnancımız ve belediyecilik anlayışımız budur. Dayanışma ve ortak akılla, birbirimize omuz vererek Tekirdağ'ımıza yakışan hizmetleri hep birlikte üreteceğiz. Bu asaletle birlikte her birinize başarılı ve onurlu bir meslek hayatı diliyorum."

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hasan Türkan ise liyakat esaslı, adil, şeffaf ve sürdürülebilir insan kaynakları yönetimini temel ilke olarak benimsediklerini vurguladı. Türkan, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yalnızca bir kamu kurumu değil, aynı zamanda bir hizmet ailesidir. Bu ailenin ferdi olarak sizlerden beklentimiz; görevlerinizi hukuka bağlılık, tarafsızlık ve kamu yararı esasına uygun şekilde yerine getirmenizdir. Adaylık sürecinde emeği geçen tüm birim amirlerimize, eğitici personelimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yeni görevlerine başlayan memurlar, Türk bayrağı üzerine yemin ederek asaleten devlet memurluğu görevine başladı.