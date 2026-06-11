Tekirdağ'da 60. Kiraz Festivali Başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 60. Kiraz Festivali Başladı

Tekirdağ\'da 60. Kiraz Festivali Başladı
11.06.2026 20:05
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Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali, açılış töreniyle başladı, yarışmalar ve etkinlikler düzenlenecek.

Tekirdağ'da "60. Uluslararası Kiraz Festivali" açılış töreniyle başladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, belediye tarafından Naip Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin kentin en büyük organizasyonu olduğunu söyledi.

Festivalin yarım asırdır düzenlendiğini aktaran Nallar, "Festival her geçen yıl büyüyerek devam ediyor. Festival artık Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde bilinen bir etkinlik haline dönüştü. Festival kentin tanıtımında büyük bir rol oynuyor. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Festival geleneklerimizi gelecek nesillere taşıdığımız ve kentin marka değerini yükselten bir organizasyondur." dedi.

Nallar, festival boyunca yaklaşık 2 buçuk milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar da kiraz üreticileri için bereketli bir yıl olmasını temenni ederek, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından "En İyi Kiraz Yarışması" yapıldı.

Yarışmada, 9 üretici yıl boyunca emek verdikleri, tadı, rengi ve büyüklüğüyle göz dolduran Tekirdağ kirazıyla dereceye girmek için yarıştı.

Ürünleri tarla bakımı, yetiştirme, toplama ile tat kriterlerine göre değerlendiren jüri üyelerinin puanlamasının ardından, üretici Mustafa Kurtkan birinci, Ruşen Örnek ikinci, Erdinç İçer ise üçüncü oldu.

Yarışmanın birincisine 25 bin, ikincisine 20 bin, üçüncüsüne de 15 bin lira ödül verildi.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programın ardından, katılımcılara kiraz ikram edildi.

Ardından Köprübaşı mevkisinde, protokol üyeleri, vatandaşlar, motosikletliler ve animasyon ekibinin katılımıyla oluşturulan kortej, Hükümet Caddesi'nde bando eşliğinde yürüdü.

Vatandaşlar da 200 metrelik Türk bayrağı taşıyarak Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na geldi.

Belediye Başkanı Nallar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri festival ateşini yaktı.

Festival, 14 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 60. Kiraz Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Tek Mehmet Tek:
    iyi başladı festival. ben de kiraz yetiştirirdim. güzel günler. umarım bu yıl bereketli olur. devamına bakalım 0 0 Yanıtla
  • İhsan Gönüllü İhsan Gönüllü:
    garip bir durum var gibi geldi bana festivale 2.5 milyon ziyaretçi beklemek normal mi acaba başka çıkarlar mı vardır diye düşündüm 0 0 Yanıtla
  • Özlem Cengiz Özlem Cengiz:
    60 yıldır düzenleniyor deniyor ama kurallar ne kadar uygulanıyor bilemedim açıkçası yarışmada jüri kriteri var mı yok mu anlaşılmıyor ödüller verildi tamam da bu işin şeffafı var mı yok mu bunu soruyorum devamını merak ettim 0 0 Yanıtla
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