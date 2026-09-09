Tekirdağ\'da AK Parti Şarköy İlçe Başkanı Ersoy, NKÜ Rektörü Şahin\'i ziyaret etti

AK Parti Şarköy İlçe Başkanı Ersin Ersoy, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ersoy'a teşekkür etti.

-Tekirdağ Şehir Hastanesinden ayrılan personele teşekkür belgesi

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görev yaptıkları süre boyunca sağlık hizmetlerine katkı sağlayan ve çeşitli nedenlerle kurumdan ayrılan personele teşekkür belgeleri takdim edildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tayin, üst görev, ihtisas eğitimi ve eş durumu gibi nedenlerle görevlerinden ayrılan personele, görev süreleri boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

Sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli şekilde sunulmasına katkı sağlayan personele emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

-Kapaklı'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında farkındalık programı düzenlendi

Kapaklı ilçesinde Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla farkındalık programı düzenlendi.

Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programa, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de katıldı.

Program kapsamında katılımcılara "Sağlıklı Gıda Seçimi" ile "Aşı Farkındalığı ve Aşının Önemi" konularında eğitim verildi.

Kurulan stantları ziyaret eden Çetin, sağlık görevlileri tarafından gerçekleştirilen tansiyonunu ve kan şekerini ölçtürdü.

Çetin, ölçüm sonuçlarının iyi olduğunu ve sağlıklı bir toplum oluşturulması açısından halk sağlığı konusunda farkındalık çalışmalarının önem taşıdığını belirtti.