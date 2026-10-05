Tekirdağ'da Amatör Spor Haftası çok sayıda sporcunun katıldığı yürüyüşle başladı

Tekirdağ'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri yürüyüş ile başladı.

Ekinlik kapsamında çok sayıda sporcu, Tekirdağ Yelken Kulübü önünde buluştu.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, burada yaptığı konuşmada, sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılması ve sportif faaliyetlere yönelik farkındalığın artırılmasını istediklerini söyledi.

Yürüyüş, Merkez Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konser ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.