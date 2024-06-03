Tekirdağ\'da Aranan 130 Kişiden 56\'sı Tutuklandı

TEKİRDAĞ'da polisin il genelinde aranması bulunan şüphelilere yönelik çalışmasında yakalanan 130 kişiden 56'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kamu düzeninin sağlanması amacıyla il merkezi ve ilçelerde, öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağmanın da aralarında bulunduğu suçlardan aranması bulananlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 130 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 56'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
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