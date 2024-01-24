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Tekirdağ'da aranan zanlılardan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da aranan zanlılardan 2'si tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aranan zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ\'da aranan zanlılardan 2\'si tutuklandı
24.01.2024 - 11:39,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aranan zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.Ç, K.A, E.A. ile Y.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ile K.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kumbağ Mahallesi'nde 2 gün önce düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan S.Ç'nin "Kasten adam öldürme" suçundan arandığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA
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