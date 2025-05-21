Tekirdağ'da Arı Yetiştiricilerine Yem Desteği Projesi Başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Arı Yetiştiricilerine Yem Desteği Projesi Başladı

21.05.2025 17:22  Güncelleme: 17:42
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin arı üreticilerine yönelik 'Arı Yaşam Gücü Projesi' kapsamında başvurular başladı. Projeye katılmak isteyen arıcılara 80 bin 760 kilogram arı keki dağıtılacak. Başvurular 30 Mayıs 2025'e kadar devam edecek.

(TEKİRDAĞ) - Arı üreticilerine yem desteği veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Arı Yaşam Gücü Projesi" için başvurular başladı. Projeden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi, 30 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Kentte arı yetiştiriciliği yapanlara arı yemi temini konusunda destek verilmesi amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Muratlı Bal Üreticileri Birliği ve Malkara Süleymanpaşa Bal Üreticileri Birliği arasında Arı Yaşam Gücü Projesi yürütülüyor. Proje ile 2025 yılında 680 arı yetiştiricisine toplam 80 bin 760 kilogram arı keki dağıtıldı.

Proje kapsamında üreticilere verilecek destek için bugün başlayan başvurular, 30 Mayıs 2025'a kadar devam edecek.

"Arı üreticilerimizin her zaman yanındayız"

Her alanda üreticilerin yanında olduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, projeye ilişkin, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak arıcılık konusunda uygulamaya koyduğumuz projelerle; üretim maliyetlerinin katlanarak arttığı bu dönemlerde, arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine, üreticilerimizin ek gelir imkanı elde edebilmelerine ve üretimde verimlilik artışı sağlamayı amaçlıyoruz. Arı Yaşam Gücü Projemiz bu anlamda arı yetiştiricilerimiz için son derece değerli. Projemizin tüm arı yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yem dağıtımından faydalanmak için üreticilerin Tekirdağ İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Muratlı Bal Üreticileri Birliği veya Malkara Süleymanpaşa Bal Üreticileri Birlikleri'nden herhangi birine üye olması ve bunu belgelemesi gerekecek.

Dağıtım kapsamında 30 adet arılı kovanı olan her bir üreticiye 240 kilogram, 15 adet arılı kovanı olan her bir üreticiye 120 kilogram arı yemi verilecek. Toplam maliyetin yüzde 50'si Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Başvurular ise yararlanıcıların üyesi olduğu birliklere yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Arı Yetiştiricilerine Yem Desteği Projesi Başladı - Son Dakika

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